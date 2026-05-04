В МЧС рассказали, что делать при укусе клеща МЧС: при укусе клеща необходимо аккуратно его вытащить

Москва4 мая Вести.При укусе клеща важно правильно извлечь его, чтобы снизить риск заражения. Об этом говорится в материалах МЧС.

В ведомстве рекомендуют обработать место укуса спиртом, захватить клеща пинцетом или ниткой, аккуратно раскачать и извлечь его без резких движений. Неправильные действия могут привести к тому, что в коже останется голова паразита – это повысит риск инфицирования.

После извлечения следует обработать ранку йодом, а самого клеща – сдать на анализ. Также специалисты советуют как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для наблюдения.

Ранее россиянам порекомендовали надевать одежду с длинными рукавами для защиты от клещей. Лучше носить светлые тона – так будет проще заметить насекомое.