Россиянам рассказали, как оказать себе первую помощь при укусе медузы на отдыхе

Россиянам назвали порядок действий при укусе медузы на летнем отдыхе за границей Россиянам рассказали, как оказать себе первую помощь при укусе медузы на отдыхе

Москва29 июн Вести.Порядок действий при оказании первой помощи при укусе медузы включает обработку места ожога морской водой или уксусом, а также удаление стрекательных клеток с кожи. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Анастасия Симонова.

Стрекательные клетки медузы на коже выглядят, как небольшие льдинки и блестят на солнце, при этом их категорически запрещается убирать голыми руками, подчеркнула специалист.

Это обязательно надо сделать с помощью, например, полотенца или что у вас есть под рукой, но не голыми руками в данном случае. Либо, например, карточкой кредитной, как правило, она у всех есть, либо можно карту от номера взять гостиничного сказала она

Использование народных средств и обработка места укуса спиртом тоже запрещено.

Никакого спирта, никакого алкоголя местного обрабатывать ничем нельзя. … И уже обратиться к медицинским специалистам. Можно еще предложить ненадолго холодный компресс, если уже наблюдается отек, боль, чтобы снизить болевой синдром добавила Симонова

Ранее сообщалось, что в акваториях Черного и Азовского морей были зафиксированы массовые скопления медуз.