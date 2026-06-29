Москва29 июнВести.Порядок действий при оказании первой помощи при укусе медузы включает обработку места ожога морской водой или уксусом, а также удаление стрекательных клеток с кожи. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Анастасия Симонова.
Стрекательные клетки медузы на коже выглядят, как небольшие льдинки и блестят на солнце, при этом их категорически запрещается убирать голыми руками, подчеркнула специалист.
Это обязательно надо сделать с помощью, например, полотенца или что у вас есть под рукой, но не голыми руками в данном случае. Либо, например, карточкой кредитной, как правило, она у всех есть, либо можно карту от номера взять гостиничногосказала она
Использование народных средств и обработка места укуса спиртом тоже запрещено.
Никакого спирта, никакого алкоголя местного обрабатывать ничем нельзя. … И уже обратиться к медицинским специалистам. Можно еще предложить ненадолго холодный компресс, если уже наблюдается отек, боль, чтобы снизить болевой синдромдобавила Симонова
Ранее сообщалось, что в акваториях Черного и Азовского морей были зафиксированы массовые скопления медуз.