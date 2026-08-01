Москва1 авг Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал информационной службе "Вести" последовательность действий при укусе змеи.

Доктор подчеркнул, что любой укус змеи нужно считать потенциально ядовитым, и призвал сразу обращаться в медицинское учреждение, не дожидаясь симптомов, так как по статистике в 15% случаев укусы ядовиты.

Если произошел укус, что делать? Первое – любой укус змеи считать за серьезный. Укус может быть сухой, даже ядовитая змея может просто тяпнуть, а яд не пустить. Укус может быть неядовитой змеи, что больше всего случается, но мы не знаем. Поэтому любой укус считается как серьезный, потенциально ядовитый. Мы не ждем типа: "Ну, давай посмотрим, будут симптомы". Поедем в больницу. Когда будут симптомы, все может быть уже поздно. Статистика показывает по той же России, что где-то 15% всех укусов змей являются серьезными, опасными. Поэтому правило первое – относиться к каждому укусу змеи как к серьезному и обращаться к врачу сказал Мясников

Он сообщил, что не стоит пытаться поймать или убить змею, которая вас укусила, чтобы ее идентифицировать, потому что даже мертвая змея может вцепиться и впрыснуть яд.

Если змея укусила, вы должны вынести пострадавшего из места, где эта змея обитает. Не надо за змеей гнаться, не надо пытаться ее определить, поймать за хвост, потому что, ну как же, чтобы ввести противоядие, мы должны знать, что это за змея. Во всяком случае, вы просто рискуете, вы ее все равно не поймаете. Все, что вы можете сделать, – это ее издалека сфотографировать. Нет – так нет. Если, не дай бог, вы змею убили палкой, даже если вы ей отрубили голову, не поднимайте эти фрагменты, не трогайте, казалось бы, мертвую змею. Змея даже мертвая, даже с отрубленной головой может в предсмертной судороге вцепиться вам во что-нибудь и ввести яд. То есть змею не трогаем, если вам удалось ее убить или каким-то образом другим обезвредить сообщил Мясников

При возможности пострадавший не должен идти сам, а конечность нужно обездвижить, отметил врач.

Итак, вы вытащили человека, а дальше все, что вы можете сделать, – это как можно скорее доставить его в медицинское учреждение. Человек не должен идти сам, даже если он может. Вы ходите, работают мышцы, работает сердце, кровь разносит яд по органам. Человека надо вынести, обездвижить конечность, которую укусили. Если это нога. Вы придаете ноге физиологическое положение, сгибаете в колене легонько, и кладете все, что хотите – ветку, я не знаю, там свернутый журнал и так далее, и иммобилизуете сказал он

Врач также рассказал, что нужно делать, если вы получили укус, а рядом никого нет.

Что делать, если ты один, тебя укусила змея? Ну, во-первых, не паниковать. Помнить, что в России мы говорим про серьезные укусы – 15%. Так что шансы у вас неплохие. Если это рука, вы ее кладете к груди. Любым платком, что угодно, ремнем фиксируете, просто закрываете рану платком, не передавливая, снимая часы и так далее. Не пьете алкоголь, если вы с алкоголем ходите в лес. Алкоголь, аспирин, все обезболивающие в данном случае не нужны. Если укусили за ногу, примерно то же самое. Берете палку, стараетесь на ногу не наступать. Чем больше вы будете наступать на ногу, тем больше будет отек и больше шанс распространения яда сказал Мясников

Он объяснил, почему в российских реалиях не стоит накладывать давящую повязку на место укуса.

Насчет давящих повязок. Потому что, допустим, если вы будете в Австралии, там вам будут рекомендовать давящую повязку, потому что там змеи выделяют специальный такой нейротоксин, но он передается по лимфе. И поэтому там ставят давящую повязку, чтобы вот это распространение по лимфе убрать. У наших гадюк, щитомордников и гюрзы другой яд, давящие повязки мы не рекомендуем, рану надо перевязать, но перевязать свободно: так, чтобы проходили два пальца. Вы снимаете все кольца, часы, потому что понятно – вас укусила змея, если вы видели человека, которого укусила змея, как он отекает, – это нечто. Поэтому, если что-то остается, опять же, часы, браслет, кольцо – это может просто привести к некрозу тканей, потому что снять вы уже потом не можете, а кровоснабжение вам перекроет надолго подчеркнул Мясников

Доктор также рассказал, почему не стоит пытаться отсосать яд.

Отсасывать яд бесполезно для пострадавшего. Даже какие-то работы были, где продавали такие специальные отсасыватели. Там получалось, что отсасывать удастся в самом лучшем случае всего 2% яда. 98% яда остается, при этом ты травмируешь эту область, усугубляешь ситуацию. И это абсолютно небезопасно для того, кто отсасывает. У вас микроранка во рту, она есть у каждого: всякие гингивиты, стоматиты и так далее. А чем ближе змея кусает к голове, тем быстрее наступают неприятные последствия. А если смерть можно назвать неприятным последствием: в руку – одно, в шею – другое, в голову – третье, а вы сразу берете яд в рот сообщил врач

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