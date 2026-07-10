Врач Царенко рассказала, что нужно делать при укусе слепня

Россиянам рассказали, что нужно делать при укусе слепня Врач Царенко рассказала, что нужно делать при укусе слепня

Москва10 июл Вести.Жители Подмосковья этим летом жалуются на нашествие слепней. Врач-инфекционист Ольга Царенко рассказала в беседе с MK.RU, что нужно делать, если избежать укуса этого насекомого не удалось.

Укусы слепней очень болезненны. Сначала на месте появляются покраснение и отек, после чего начинается зуд и жжение, иногда с кровотечением.

Врач-инфекционист пояснила, что после укуса слепней у человека могут быть местные реакции.

Аллергические реакции разнообразны, вплоть действительно до анафилактического шока. Но, правда, я с таким ни разу в своей практике не сталкивалась. Также есть риск инфицирования расчесов: в ранку могут попасть бактерии и развиться вторичная инфекция, например рожа предупредила врач

Поэтому, как объяснила Царенко, расчесывать места укуса, особенно грязными руками, ни в коем случае нельзя.

Если слепень все же укусил, то врач советует промыть место укуса проточной водой. После этго можно приложить холодный компресс, который уменьшит боль и отек.

В каких-то случаях поможет использование антигистаминных гелей и кремов. Если место укуса сильно болит, то следует обратиться к врачу заключила Царенко

В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что один укус комара может заразить человека инфекцией. Эти насекомые переносят очень опасные болезни, такие как малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит.