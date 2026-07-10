Москва10 июлВести.Жители Подмосковья этим летом жалуются на нашествие слепней. Врач-инфекционист Ольга Царенко рассказала в беседе с MK.RU, что нужно делать, если избежать укуса этого насекомого не удалось.
Укусы слепней очень болезненны. Сначала на месте появляются покраснение и отек, после чего начинается зуд и жжение, иногда с кровотечением.
Врач-инфекционист пояснила, что после укуса слепней у человека могут быть местные реакции.
Аллергические реакции разнообразны, вплоть действительно до анафилактического шока. Но, правда, я с таким ни разу в своей практике не сталкивалась. Также есть риск инфицирования расчесов: в ранку могут попасть бактерии и развиться вторичная инфекция, например рожапредупредила врач
Поэтому, как объяснила Царенко, расчесывать места укуса, особенно грязными руками, ни в коем случае нельзя.
Если слепень все же укусил, то врач советует промыть место укуса проточной водой. После этго можно приложить холодный компресс, который уменьшит боль и отек.
В каких-то случаях поможет использование антигистаминных гелей и кремов. Если место укуса сильно болит, то следует обратиться к врачузаключила Царенко
В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что один укус комара может заразить человека инфекцией. Эти насекомые переносят очень опасные болезни, такие как малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит.