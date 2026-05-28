В глазу жительницы Орловской области после укуса комара поселился червь Орловские врачи спасли женщину, достав из ее глаза живого червя

Москва28 мая Вести.В Орловской области офтальмологи помогли пациентке, в глазу которой поселился червь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на покраснение и зуд в области глаза. У нее было ощущение, что внутри находится инородное тело.

В результате осмотра под веком был обнаружен червь. Была проведена экстренная операция по извлечению паразита под местной анестезией.

Пациентке поставили диагноз "Глазная форма дирофиляриоза" пишет SHOT

Черви селятся в глазах, реже в легких человека, после укусов инфицированных комаров. В группе риска находятся люди, которые часто бывают рядом с озерами, болотами и прудами. Выяснилось, что пациентка жила в болотистой местности, где ее и укусил комар.