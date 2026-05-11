Москва11 мая Вести.Жительница Оренбургской области обратилась в больницу за помощью после того, как обнаружила у себя между ресницами клеща, сообщает Telegram-канал SHOT.

Паразит успел впиться и доставлял девушке дискомфорт. Уточняется, что 26-летняя россиянка могла "подцепить" членистоногое во время поездки на Сахалин.

Девушка немедленно поехала в больницу, где ей достали паразита. По словам пациентки, врачи удивились, как насекомое пробралось в область глаза, — на их практике такое впервые сказано в сообщении

Клеща отправили в лабораторию на исследование, чтобы исключить риск инфекционного заражения.