У российских туристов в Турции стали требовать справки из-за укусов комаров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 15 мая российская туристка летела с годовалым сыном из Антальи. Сотрудники аэропорта заметили комариные укусы и приняли их за заразную сыпь. Женщину с ребенком отправили на дополнительный осмотр в медпункт.

В медкабинете врач посветил сыну туристки фонариком в рот и выписал справку стоимостью 120 евро. По словам женщины, в медпункте находилась еще одна семья, которая не смогла расплатиться с врачом, поскольку необходимой суммы у них не оказалось.

