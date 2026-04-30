Туры в Турцию под угрозой: Turkish Airlines отменила сотни рейсов Baza: россиян предупредили о росте цен на туры в Турцию из-за сокращения рейсов

Москва30 апр Вести.Россияне могут столкнуться с дефицитом авиабилетов в Турцию и ростом цен на туры на фоне масштабного сокращения рейсов. По данным Telegram-канала Baza, ключевой перевозчик на этом направлении Turkish Airlines уже отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию, а также постепенно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям.

Среди причин – сложная международная обстановка, снижение спроса со стороны европейских туристов и рост стоимости авиационного топлива.

По словам руководителя туркомпании Lady On Travel Виктории Подольской, последствия уже ощущают туристы. Пассажиров, купивших туры с перелетами Turkish Airlines, все чаще пересаживают на чартерные рейсы Southwind Airlines. При этом доплата не требуется, однако условия перелета заметно уступают регулярным рейсам – отсутствует питание, ниже уровень комфорта и нестабильное расписание.

Эксперты отмечают, что из-за частых отмен и переносов рейсов планирование поездок становится все более сложным. Если другие авиакомпании не увеличат количество рейсов, рынок может столкнуться с нехваткой билетов, что неизбежно приведет к росту стоимости туров в Турцию в ближайшие месяцы.

Ранее заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын в интервью РИА Новости заявил, что Турция, несмотря на сложную геополитическую обстановку, в 2026 году ожидает приезда в страну от 4,5 до 6 миллионов российских туристов.