Перевозчик Turkish Airlines сокращает количество рейсов в Африку и в ряд стран

Turkish Airlines сокращает число рейсов в Африку и в ряд стран Перевозчик Turkish Airlines сокращает количество рейсов в Африку и в ряд стран

Москва27 апр Вести.Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, которая выполняет рейсы в более чем 120 стран, намерена сократить рейсы в ряд городов, в первую очередь в Африке, из-за проблем с поставками топлива и неспокойной политической обстановки, сообщает портал Turizm Ajansı.

Отмечается, что "ввиду геополитической нестабильности и возникших проблем с поставками авиатоплива и снижением спроса Turkish Airlines будет постепенно отменять свои рейсы в 18 направлений во втором квартале года".

Как указывает портал, авиаперевозчик отменит рейсы между Хургадой (Египет) и Акабой (Иордания) Иордании, Стамбулом (Турция) и Гаваной (Куба), столицами Южного Судана, Замбии, Гвинеи-Биссау, Съерра-Леоне, Анголы, ДР Конго, Габона, Либерии и Пуэнто-Нуаром в Конго.

Помимо этого, до весны 2027 года авиакомпания отменит рейсы между Стамбулом (Турция) и Лейпцигом (Германия), Ферганой (Узбекистан) и Биллунном (Дания), а также Туркестаном, Киркуком и Наджафом (Ирак).

Ситуация с перелетами в Иран пока не ясна – все зависит от геополитической обстановки в регионе.

Перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана спровоцировало энергетический кризис по всему миру. Агентство Bloomberg писало, что людям, которые часто пользуются услугами авиакомпаний, в ближайшие месяцы нужно готовиться к дальнейшим проблемам на фоне учащения отмен рейсов и других мер, вызванных подорожанием нефти.