Москва15 апрВести.Самолеты авиаперевозчиков по всему миру все чаще выбирают Турцию пунктом дозаправки на фоне ограничений с поставками авиакеросина в ряде стран, обратила внимание турецкая деловая газета Ekonomim.
Издание пояснило, что это связано с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.
Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки говорится в материале.
Ситуация с дефицитом топлива в странах Европы и Азии заставляет авиаперевозчиков корректировать маршруты и искать альтернативные аэропорты для заправки лайнеров. В результате Стамбул превратился в один из ключевых транспортных узлов.
По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют промежуточную остановку в Стамбуле исключительно для пополнения запасов топлива.
Эксперты, мнение которых приводит газета, подчеркивают, что это приводит к росту затрат авиакомпаний и снижает эффективность грузоперевозок.
В начале апреля стало известно, что сотни АЗС Франции остались без топлива после введения ценовых ограничений на фоне глобальных перебоев с поставками из-за конфликта США с Ираном и ажиотажного спроса со стороны автомобилистов.
Кроме того, известно об опасениях премьер-министр Италии Джорджи Мелони возможным дефицитом энергоресурсов в стране в случае продолжения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.