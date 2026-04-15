Кризис на Ближнем Востоке усилил нагрузку на аэропорты Турции Ekonomim: кризис на Ближнем Востоке сделал Турцию хабом дозаправки лайнеров

Москва15 апр Вести.Самолеты авиаперевозчиков по всему миру все чаще выбирают Турцию пунктом дозаправки на фоне ограничений с поставками авиакеросина в ряде стран, обратила внимание турецкая деловая газета Ekonomim.

Издание пояснило, что это связано с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки говорится в материале.

Ситуация с дефицитом топлива в странах Европы и Азии заставляет авиаперевозчиков корректировать маршруты и искать альтернативные аэропорты для заправки лайнеров. В результате Стамбул превратился в один из ключевых транспортных узлов.

По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют промежуточную остановку в Стамбуле исключительно для пополнения запасов топлива.

Эксперты, мнение которых приводит газета, подчеркивают, что это приводит к росту затрат авиакомпаний и снижает эффективность грузоперевозок.

В начале апреля стало известно, что сотни АЗС Франции остались без топлива после введения ценовых ограничений на фоне глобальных перебоев с поставками из-за конфликта США с Ираном и ажиотажного спроса со стороны автомобилистов.

Кроме того, известно об опасениях премьер-министр Италии Джорджи Мелони возможным дефицитом энергоресурсов в стране в случае продолжения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.