Мелони допустила дефицит энергоресурсов в Италии из-за конфликта США и Ирана

Москва6 апр Вести.Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к дефициту энергоресурсов в Италии. Такие опасения выразила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Соответствующее видеообращение опубликовано на страницах в социальных сетях политика.

Нестабильность … влияет на стоимость энергии, бизнес, рабочие места и, в конечном итоге, на покупательную способность семей заявила Мелони

Глава правительства подчеркнула, что ближневосточные страны играют важную роль на глобальном энергетическом рынке, и сокращение или прекращение добычи в регионе Персидского залива может привести к росту цен на энергоносители во всем мире.

Если ситуация ухудшится, даже мы в Италии можем оказаться в ситуации нехватки необходимой нам энергии предупредила Мелони

4 апреля итальянский премьер посетила страны Персидского залива, которые, по ее словам, обеспечивают для Рима 15% нефтяных поставок.

По словам Мелони, она обсудила с партнерами пути укрепления сотрудничества и возможности для восстановления свободы судоходства по ключевым маршрутам, включая Ормузский пролив.

В свою очередь, представители Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призвали готовиться к изменению режима прохода через Ормузский пролив.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал европейцам воздержаться от авиаперелетов и не пользоваться транспортом из-за ситуации с подорожанием топлива.