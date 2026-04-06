Москва6 апрВести.Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к дефициту энергоресурсов в Италии. Такие опасения выразила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Соответствующее видеообращение опубликовано на страницах в социальных сетях политика.
Нестабильность … влияет на стоимость энергии, бизнес, рабочие места и, в конечном итоге, на покупательную способность семейзаявила Мелони
Глава правительства подчеркнула, что ближневосточные страны играют важную роль на глобальном энергетическом рынке, и сокращение или прекращение добычи в регионе Персидского залива может привести к росту цен на энергоносители во всем мире.
Если ситуация ухудшится, даже мы в Италии можем оказаться в ситуации нехватки необходимой нам энергиипредупредила Мелони
4 апреля итальянский премьер посетила страны Персидского залива, которые, по ее словам, обеспечивают для Рима 15% нефтяных поставок.
По словам Мелони, она обсудила с партнерами пути укрепления сотрудничества и возможности для восстановления свободы судоходства по ключевым маршрутам, включая Ормузский пролив.
В свою очередь, представители Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призвали готовиться к изменению режима прохода через Ормузский пролив.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал европейцам воздержаться от авиаперелетов и не пользоваться транспортом из-за ситуации с подорожанием топлива.