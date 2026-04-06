КСИР: проход через Ормузский пролив изменится и никогда не будет прежним

"Больше не вернется": КСИР призвал забыть об Ормузском проливе в прежнем виде

Москва6 апр Вести.Режим прохода через Ормузский пролив претерпит значительные изменения, в особенности для американских и израильских судов, заявили представители Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Отмечается, что иранские военные завершают подготовку к выполнению плана Тегерана, направленного на установление нового порядка судоходства в акватории Персидского залива.

Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для США и Израиля подчеркивается в комментарии ВМС элитного подразделения Вооруженных сил Ирана, опубликованном в соцсети X

До этого президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в скором времени Соединенные Штаты смогут восстановить судоходство в проливе и начать извлекать ресурсы для укрепления национальной экономики.

Ранее министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, на фоне блокировки этого водного пути снизилось, по меньшей мере, на 90%.

2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил информационной службе "Вести", что для российских судов Ормузский пролив по-прежнему открыт.