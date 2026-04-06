МИД Бахрейна: более чем на 90% снизился трафик танкеров через Ормузский пролив

Москва6 апр Вести.Количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, снизилось как минимум на 90% на фоне блокировки водного маршрута со стороны Ирана, заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

Его слова приводит саудовский новостной канал Al Hadath.

С 28 февраля нынешнего года танкерный трафик через Ормузский пролив сократился более чем на 90% сказал глава МИД Бахрейна

По словам министра, решение кризиса в Ормузском проливе "требует срочных действий международного сообщества", поскольку нынешняя ситуация с ключевым маршрутом для поставок топлива представляет реальную угрозу "глобальной стабильности и продовольственной безопасности".

Ранее сообщалось, что Иран попросил Россию заблокировать в Совбезе ООН резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу. Документ предусматривал применение силы для восстановления судоходства в проливе. Это вызвало споры не только среди постоянных, но и среди 10 непостоянных членов Совбеза, писала The New York Times.