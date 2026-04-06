Москва6 апр Вести.Блокировка Ормузского пролива меняет существующую геоэкономическую картину мира. Эта ситуация повлечет последствия и для других проливов. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он также отметил, что происходящее может негативно отразиться на нефтяных доходах России.

Мы понимаем, что эта вся история масштабирована и на Малаккский пролив, и на Гибралтар, и на Суэцкий канал, и на Баб-эль-Мандебский пролив... А что будет твориться на наших Балтийских проливах? Меняется вся геоэкономическая картина мира. И в этом смысле я бы скептически отнесся к тому, что мы в долгосрочной перспективе сильно заработаем просто на росте цен на нефть. Да, какой-то доход, конечно же, будет. Но в действительности все наши экспортные маршруты в том виде, в котором они существовали, еще раз говорю, где-то не два месяца, но полгода назад, они ставятся под вопрос заявил Евстафьев

Ранее министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, снизилось как минимум на 90% на фоне блокировки водного маршрута со стороны Ирана.