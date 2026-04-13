Москва13 апр Вести.Продолжающаяся блокировка Ормузского пролива губительно влияет на мировую экономику, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас, наверное, мы не в самом еще худшем моменте. Чем дольше сохраняется перекрытие Ормузского пролива - тем более двойное перекрытие, как это есть теперь, - тем сложнее развиваться мировой экономике. Но пока к глобальной рецессии мы не перешли заявил он

Юшков указал, что ни цены на нефть, ни цены на газ пока не побили своих прошлых рекордов.

Почему цены высоко не выросли? Потому что мир проедает, прежде всего, нефть из стратегических резервов. И в этом плане кризис растягивается на довольно длительный период уже сейчас добавил он

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что блокада транзита через Ормузский пролив является стрессом для всего мира.