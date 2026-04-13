Москва13 апр Вести.Блокада транзита через Ормузский пролив является стрессом для всего мира, заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

Трудно спрогнозировать [цены на нефть]. Здесь зависит от срока конфликта и от выведенной в результате конфликта инфраструктуры. От этого будут зависеть параметры. Чем дольше конфликт, тем больше влияние на цены, и чем больше выведена инфраструктура, тем больше времени и денег надо на восстановление инфраструктуры. Поэтому сегодня прогнозировать военные действия — это не по моей тематике. Но действительно это стресс для всего мира. Все пересматривают [цены]