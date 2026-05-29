Москва29 маяВести.Президент России Владимир Путин адресовал Армении вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях. Об этом российский лидер заявил на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Президента спросили, как долго Армения "сможет усидеть на двух стульях".
Спросите у тех, кто пытается это делатьответил Путин
Он также отметил, что Армения может лишиться 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер добавил, что Ереван потеряет подобные преференции, если выйдет из ЕАЭС.
Президент подчеркнул, что если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза (ЕС), интеграцию с ней придется свернуть.