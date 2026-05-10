Москва10 маяВести.Планы Армении по присоединению к Евросоюзу (ЕС) требуют особого рассмотрения, заявил президент Владимир Путин журналистам после мероприятий по случаю Дня Победы.
Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, подчеркнул президент.
При этом Армения могла бы провести референдум по вопросу отношений с Россией и ЕС. Россия примет вариант мягкого развода, заключил Путин.