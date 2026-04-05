Москва5 апр Вести.Россия проявляет особый интерес к ориентирам армянского руководства, так как страны объединяют глубокие исторические корни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Армения – это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни. Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, свыше двух миллионов человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, это предмет нашего повышенного интереса отметил Песков

1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Российский лидер выразил надежду на участие пророссийски настроенных сил в выборах Армении.