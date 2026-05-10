Москва10 маяВести.Такие действия руководства Армении, как предоставление площадки для антироссийских высказываний, а также отсутствие "балансирующих" заявлений со стороны Еревана, открывают поле для анализа. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализарассказал Песков
Ранее пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность в том, что Россия победит в СВО.