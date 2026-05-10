Песков заявил, что позиция руководства Армении открывает поле для анализа Песков: отсутствие "балансирующих" заявлений Еревана открывает поле для анализа

Москва10 мая Вести.Такие действия руководства Армении, как предоставление площадки для антироссийских высказываний, а также отсутствие "балансирующих" заявлений со стороны Еревана, открывают поле для анализа. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа рассказал Песков

Ранее пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность в том, что Россия победит в СВО.