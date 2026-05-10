Песков: ненормально, что в Ереване дали площадку для высказываний против РФ

Москва10 мая Вести.Предоставление Ереваном площадки для антироссийских высказываний ненормально и не вяжется с духом российско-армянских отношений. Такое мнение Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном сказал Песков

Ранее Песков заявил, что у Еревана есть суверенное право на проведение саммитов, подобных "Армения – ЕС".