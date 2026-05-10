Песков заявил, что конфликт РФ и Украины - не война Армении

Москва10 мая Вести.Конфликт РФ и Украины - не война Армении. Такое мнение Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о рукопожатиях руководства Еревана с политиками занимающими недружественную к РФ позицию на саммите Армения-ЕС.

Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это [конфликт РФ и Украины] не война Армении заявил Песков

Ранее Песков заявил, что РФ хотела бы услышать от Армении какое-то разъяснение касательно выступления лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммите в Ереване.