Песков: РФ не понимает, почему Пашинян не "сбалансировал" выступление Зеленского

Песков отметил отсутствие реакции Пашиняна на выступление Зеленского в Ереване Песков: РФ не понимает, почему Пашинян не "сбалансировал" выступление Зеленского

Москва10 мая Вести.Россия не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не пытался "сбалансировать" своими заявлениями антироссийское выступление Владимира Зеленского в Ереване. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Москве, подчеркнул Песков, непонятно, почему из Армении звучат антироссийские высказывания.

Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва приветствует стремление Еревана к развитию добрых отношений по всем направлениям.