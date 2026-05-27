Песков: встречи Путина и Пашиняна в ближайшее время не планируется

Москва27 мая Вести.Контактов президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не ожидается, они были недавно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, они (Контакты между Путиным и Пашиняном. - Прим. ред.) были недавно... пока таких планов нет сказал он

По словам Пескова, Армения остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), республика будет участвовать на рабочем уровне в саммите союза в Астане. При этом Армения берет курс на интеграцию с другим объединением, хотя членство в Евросоюзе для многих стран остается несбывающейся мечтой, подчеркнул он. Песков отметил, что евроинтеграция Армении несовместима с членством в ЕАЭС, "это взаимоисключающие процессы".

Ранее в Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз.