В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз Песков заявил о возможных последствиях вступления Армении в ЕС

Москва25 мая Вести.Вступление Армении в Европейский союз (ЕС) приведет к потере выгодных условий сотрудничества с российской стороной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

По его словам, в Кремле слышали заявление властей Армении о том, что есть привлекательная и льготная цена на российский газ. Песков подтвердил, что это соответствует действительности.

Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям сказал официальный представитель Кремля

Песков напомнил о встрече российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в апреле. По словам Пескова, Пашинян тогда сказал, что Армения остается членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в полном объеме, но вместе с тем развивает свои отношения и на других направлениях, в том числе с европейскими странами.

Песков уточнил, что Россия находится в постоянном диалоге с Арменией.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Армения хочет стать членом Евросоюза. В феврале парламент страны в первом чтении принял поправки в закон о запуске процесса вступления.