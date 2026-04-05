Москва5 апрВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным то, что Ереван осознает невозможность одновременно быть и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующие заявления он сделал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Но армянское руководство считает, что в настоящий момент ничего не мешает ЕАЭС, ничего не угрожает ЕАЭС, а если такая ситуация возникнет, то они будут ее рассматривать, взвешивать все "за" и "против" и принимать решение. Это тоже суверенная позиция, но, по крайней мере, очень важно, что в Ереване это понимаютсказал Песков
Ранее спикер парламента Армении заявил, что страна вряд ли выйдет из Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС.