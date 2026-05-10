Москва10 мая Вести.У Еревана есть суверенное право на проведение саммитов, подобных "Армения – ЕС". Такое мнение Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос Зарубина, какую оценку он бы дал "сбору", который произошел в Ереване.

Это не сбор. Все-таки это саммит весьма представительный, нормальное явление. Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения – Евросоюз – это тоже абсолютно нормально заявил Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что озвученные руководством Армении планы по вступлению в Европейский Союз требуют особого рассмотрения.