Москва27 мая Вести.Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, страна пока говорит о том, что остается в Евразийском экономическом союзе, но когда ориентация на другие формы будет мешать уже участию в этом объединении, тогда потребуется решение народа.

Народ умный. Будет смотреть добавил Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Пашинян взял курс на разрыв с Россией и настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдавией, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же ошибочную логику.