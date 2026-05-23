Москва23 мая Вести.Запад хочет "растащить" союзников России, сейчас пытается втянуть в антироссийский лагерь Армению. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это делается с одной целью: сделать России "как можно больнее", усложнить задачу сохранения и укрепления страны как по-настоящему великой державы и цивилизации.

Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную сказал министр на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил сомнение в том, что жители Армении действительно желают присоединиться к Евросоюзу.