Москва22 мая Вести.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ИС "Вести" выразил сомнение в том, что жители Армении действительно желают присоединиться к Евросоюзу, который "хочет чуть ли не воевать с Россией".

Оверчук подчеркнул, что армяне очень "близкий и дружественный нам народ".

При всем при том Армения - это близкая нам страна, и армяне - это очень близкий нам народ, это дружественный нам народ. Я не думаю, что они хотят идти в милитаризированную Европу, которая хочет чуть ли не воевать с Россией сказал он

По словам Оверчука, в Армении должны понимать, куда может привести страну членство в Европейском союзе. При этом он отметил, что в случае принятия решения Еревана о присоединении к ЕС, российская сторона будет "спокойно с ними разговаривать".

Оверчук также подчеркнул, что Армении на каком-то этапе придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЕС.