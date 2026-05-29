Оверчук: Армения хочет оставаться в ЕАЭС, но есть нюансы

Москва29 мая Вести.Армения хочет оставаться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако в этом вопросе "есть нюансы". Об этом заявил в ответ на вопрос ИС "Вести" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Вице-премьеру был задан вопрос, удалось ли что-то согласовать с Арменией на саммите ЕАЭС в Астане.

Армения всегда придерживается позиции, мы это видим, что они хотят оставаться в Евразийском экономическом союзе. Но здесь есть нюансы сказал Оверчук

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Астане прошло "деловое обсуждение" ситуации с членством Армении в Евразийском экономическом союзе.