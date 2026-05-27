Алексей Оверчук: Армения из Евразийского экономического союза выходить не будет

Москва27 мая Вести.Вице-премьер России Алексей Оверчук подтвердил намерение Еревана продолжать участие в Евразийском экономическом союзе. В беседе с журналистами он подчеркнул, что Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается.

По словам Оверчука, руководство и бизнес республики очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами — членами ЕАЭС. Вице-премьер отметил, что текущие экономические показатели стали возможны благодаря особому статусу страны в союзе.

Ключевыми факторами стабильности он назвал нулевые таможенные пошлины, а также "гармонизированные стандарты" и "гармонизированное техническое регулирование".