Москва26 маяВести.Дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к разрыву соглашений с Россией по поставкам газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении.
Уточняется, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашения, подписанные в 2013 году.
Декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставит под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничестваотмечается в тексте
В письме подчеркивается, что попытки Армении войти в ЕС не соответствуют характеру отношений с Россией, выстроенных на основе уважения и взаимной выгоды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 мая, что вступление Армении в ЕС приведет к потере выгодных условий сотрудничества с российской стороной.