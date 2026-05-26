"Коммерсант": Москва грозит Еревану разрывом соглашений по газу, нефти и алмазам

Армении грозит разрыв соглашений с Россией по поставкам нефти, газа и алмазов "Коммерсант": Москва грозит Еревану разрывом соглашений по газу, нефти и алмазам

Москва26 мая Вести.Дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к разрыву соглашений с Россией по поставкам газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

Уточняется, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашения, подписанные в 2013 году.

Декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставит под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества отмечается в тексте

В письме подчеркивается, что попытки Армении войти в ЕС не соответствуют характеру отношений с Россией, выстроенных на основе уважения и взаимной выгоды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 мая, что вступление Армении в ЕС приведет к потере выгодных условий сотрудничества с российской стороной.