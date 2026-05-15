Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС Лавров: Армения может потерять все привилегии в рамках ЕАЭС

Москва15 мая Вести.Армения может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Государственный деятель назвал отношения Москвы с Ереваном близкими, союзническими, но в то же время непростыми. Лавров обратил внимание на то, что Запад пытается подмять под себя Армению вслед за другими членами СНГ. В связи с этим Ереван может разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС.

Министр сообщил, что отношения России и Армении будут обсуждаться на саммите Евразийского экономического союза в Казахстане.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что его страна никогда не будет конфликтовать с Россией. "Не наша задача, не наша цель и не наш масштаб", — отметил политик.