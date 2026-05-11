Москва11 маяВести.Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что если страна решит выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то это будет спланированным шагом, а не произойдет внезапно.
Пашинян несколько дней назад говорил о желании Армении вступить в Евросоюз, но при этом ушел от прямого ответа на вопрос, выйдет ли республика из ЕАЭС.
В понедельник армянский премьер отметил журналистам, что у властей республики нет и не будет цели навредить интересам России.
Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностейсказал Пашинян, его слова приводит ТАСС
Он добавил, что все планы и политика армянских властей "прозрачны".
Выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 25% ВВП страны, сообщал ранее ИС "Вести" руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.