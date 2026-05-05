Пашинян: Армения будет рада и счастлива, если ее примут в Евросоюз

Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз Пашинян: Армения будет рада и счастлива, если ее примут в Евросоюз

Москва5 мая Вести.Армения будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе первого саммита Армения — ЕС, открывшегося в Ереване 5 мая.

По словам политика, проведение реформ для соответствия европейским стандартам — это промежуточная цель Армении.

Если нас примут в полноправные члены ЕС, мы будем рады и счастливы этому. Если же не примут, в любом случае мы окажемся в выигрышной позиции, поскольку Республика Армения будет страной, имеющей европейские стандарты сказал Пашинян

Ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что Пашинян продает своему народу европейскую мечту для сохранения власти. По его мнению, больше текущему премьеру предложить своим соотечественникам нечего.