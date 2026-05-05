Москва5 мая Вести.Армянский премьер Никол Пашинян "толкает" своему народу европейскую мечту, чтобы удержаться у власти. Об этом информационной службе "Вести" заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, больше Пашиняну предложить своим соотечественникам нечего, поскольку под его руководством Армения проиграла все, что только можно было.

Под руководством Никола Пашиняна было проиграно все, что только можно и потеряно: вторая Карабахская война, потом Карабах, все возможные переговоры, которые были сначала при участии при посредничестве Российской Федерации, потом Европейского Союза, США, они все в конечном итоге привели к тому, что Армения, ну, сдала вообще все интересы, которые только можно, и ничего не смогла в рамках переговорного трека защитить. И в такой непростой ситуации у Никола Пашиняна задача во что бы то ни стало остаться у власти, потому что скоро будут выборы парламентские, и ему кровь из носа нужно удержаться у власти. Чем-то серьезным похвастаться он не может, вот с учетом того, что всего, что я перечислил. Но вот он сейчас пытается продать армянскому народу европейскую, так называемую мечту объяснил эксперт

При этом Притчин отметил, что сейчас Армению смело можно назвать полноправным членом европейского мира.

Именно поэтому сейчас, если вот отбросить все обязательства, которые есть институциональные в рамках СНГ, ОДК, Евразийского экономического союза, то и проанализировать контент-анализ и частоту встреч армянского руководства с западными странами, да, то возникнет ощущение, что Армения — это совсем не часть евразийского мира, а она давно и полноправный член европейского мира добавил он

Ранее ректор Государственного университета по землеустройству, почетный адвокат России Александр Линников сообщал, что евроинтеграция Армении может привести к ухудшению отношений между Ереваном и Тегераном. Он заявил, что в нынешних условиях полноценное сотрудничество между государствами невозможно.