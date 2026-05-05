Москва5 мая Вести.Ереван может создать угрозу безопасность Армении со стороны РФ, если начнет проводить откровенно антироссийскую политику. Об этом информационной службе "Вести" заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что сейчас российское руководство относится к Армении достаточно лояльно, но позиция Москвы может измениться, если со стороны Еревана будут продемонстрированы реальные антироссийские шаги.

Мы не рвем связи, мы не обрываем наработки, которые много лет прорабатывались, реализовывались на практике, имплементировались в законодательство внутреннее. То есть пока работает предупреждение, что если действительно Армения будет двигаться в сторону Европейского Союза, ратифицировать какие-то обязывающие документы, предпринимать какие-то реальные антироссийские шаги, кроме вот таких показушных, то тогда действительно будут запущены процедуры уже по рассмотрению необходимости и целесообразности членства в Армении там в Евразийском Экономическом союзе, деятельности тех договоренностей российско-армянских по обеспечению безопасности и много других проектов, которые в целом обеспечивают, на самом деле, социально-экономическую стабильность Армении и в целом безопасность Армении сообщил Притчин

Ранее сообщалось, что глава Армении Никол Пашинян продает своему народу европейскую мечту. Однако делает он это исключительно ради власти, ведь впереди парламентские выборы, а предложить соотечественникам премьеру больше нечего.