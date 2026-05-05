Москва5 мая Вести.Внешняя политика, которую сейчас проводит Ереван во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, является предательской. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

По его словам, сейчас вся риторика руководства этой страны направлена на дискредитацию России.

Та внешняя политика, которую сейчас ведет официально Ереван во главе с Пашиняном, по факту является предательской, предательской и к своему народу, предательской к своим союзникам. Мы видим то, что вся риторика сейчас руководства этой страны … направлена на дискредитацию наших столетних многовековых отношений с армянским народом, которое является для нас по факту братским сказал Туров

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Пашиняну все равно на будущее своей страны.