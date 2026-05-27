Луговой: правительство Пашиняна "не может не предавать свой народ"

Москва27 мая Вести.Команда армянского премьер-министра Никола Пашиняна - это люди, учившиеся исключительно на Западе. Они оторваны от реалий Армении и в конечном итоге своими действиями предают интересы простых граждан. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов. По словам Лугового, за кулисами этого процесса стоит армянский премьер-министр Никол Пашинян. А вся эта ситуация напоминает "распродажу с молотка", которую уже наблюдали на примере Украине.

Знаете, если посмотреть, кстати, на правительство Пашиняна, любопытно, там 12 министров, биографию которых почитаешь, там никто не учился в Армении. У них все с образованием - Соединенные Штаты, Великобритания, Европа. Практически все. Практически все, так или иначе, за спиной в своем бэкграунде имеют штатные должности в USAID, в фонде Сороса и вообще в массе всех нежелательных организаций. Поэтому, конечно, как это правительство во главе с таким Пашиняном может не предавать свой народ сказал Луговой



Дальнейшее сближение Армении с Евросоюзом может привести к разрыву соглашений с Россией по поставкам газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, считает министр энергетики РФ Сергей Цивилев.