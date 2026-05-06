Премьер Армении Пашинян как политик ведет себя крайне пошло, отметил эксперт Эксперт Камкин: Пашинян ведет себя в политике крайне пошло

Москва6 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в политике ведет себя крайне пошло, из-за чего люди выплескивают свой негатив по отношению к нему в социальных сетях. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Пашинян предает интересы армянского народы и открыто пытается прогнуться под Европу.

Пашинян ведет себя крайне пошло, можно сказать, в политике. Он предает интересы Армении, армянского народа, открыто пытается просто прогнуться под Европу, выполняет все указания из Брюсселя – крайне неприятно все это наблюдать. И, соответственно, понятное дело, что люди выплескивают свой негатив в соцсетях, в публикациях сказал Камкин

Ранее сообщалось, что Пашинян тепло попрощался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и показал ему сердечко перед отъездом. Видеокадры трогательного прощения глава армянского правительства опубликовал в своем Telegram-канале.