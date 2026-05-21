Москва21 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожинает плоды проводимой им с 2018 года политики. Так доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян в интервью информационной службе "Вести" прокомментировал недовольства граждан Армении.

По словам эксперта, груз накопленных в стране проблем и невыполненных обещаний дает о себе знать.

Если брать ситуацию в целом, то знаете, что происходит? Такой уникальный случай, когда груз проблем, с которыми Пашинян пришел вот к этим выборам, груз невыполненных обещаний, груз различных провалов – он дает о себе знать, так сказать, воочию… Граждане недовольны по поводу невыполненных обещаний, по поводу социальных каких-то вопросов, по поводу общего положения в стране. Так что сейчас Пашинян пожинает плоды вот той политики, которую он проводил, начиная с 2018 года заявил Согомонян

Ранее Пашинян во время одной из предвыборных акций вышел из себя и накинулся на женщину, которая раскритиковала его. В ответ на ее критику Пашинян выкрикнул, что посетительнице митинга стоит быть благодарной за то, что ей не "сломали голову" в "ближайшем туалете".