Москва21 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывал на отсутствие реакции со стороны России на саммит Армения – Европейский союз, заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян в интервью информационной службе "Вести".

По словам эксперта, расчет Пашиняна был на то, чтобы привести в Армению Европейское политическое сообщество и сделать ряд заявлений в пользу евроинтеграции, злоупотребив уважением Москвы к армянскому народу. Однако никакой выгоды от саммита страна не получила.

На мой взгляд, расчет был такой: привезти в Армению Европейское политическое сообщество, его саммит, сделать ряд заявлений в пользу евроинтеграции, при этом рассчитывая на то, что Москва каким-либо образом реагировать не будет, с учетом ее безграничного уважения к армянскому народу, и этим можно как бы злоупотребить. Я думаю, вот что происходило ровным счетом, и на это был расчет Пашиняна. Но случился, как иногда это называют, "пшик". То есть приехали столько лидеров, подпортили как бы ситуацию Пашиняну в геополитическом плане, не дав взамен абсолютно ничего, кроме громких каких-то заявлений, фотографий. Армения не получила безвиз, ей обещали деньги, которые уже раньше были обещаны, и ей, конечно же, не обещали, потому что не могут обещать каких-то гарантий безопасности", – заявил Согомонян.

Ранее Пашинян попытался обосновать свое бездействие в ответ на антироссийские заявления главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите тем, что, будучи организатором, он не обязан цензурировать кого-либо или реагировать на "все подряд".