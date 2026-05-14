Пашинян: Армения не присоединится к санкциям ЕС против России Пашинян исключил присоединение Еревана к антироссийским санкциям ЕС

Москва14 мая Вести.Армения не планирует присоединяться к европейским санкциям против России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Мы заявляли, что не будем вступать в санкционный режим. Но мы также не будет предпринимать шагов, чтобы самим не оказаться под санкциями. В отличие от России, Армения не выдержит санкций. И мы об этом заявили и нашим российским, и европейским партнерам сказал Пашинян журналистам

По словам армянского премьера, в Брюсселе были подозрения, что Ереван помогает Москве обходить санкции.

Чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые письменно зафиксировали, что Армения этого не делает сказал он

Ранее Пашинян в ходе общения с прессой сообщил, что положительно оценивает текущую трансформацию отношений Армении и РФ. Он уточнил, что у Еревана нет желания навредить Москве, и республика в своих действиях руководствуется исключительно государственными интересами.