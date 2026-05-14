Пашинян: Армения никогда не будет выступать против России

Москва14 мая Вести.Армения никогда не будет конфликтовать с Россией сразу по нескольким причинам. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он также обвинил оппонентов, которые пытаются рассорить Москву и Ереван, в "дешевых провокациях".

Мы не будем конфликтовать с Россией. … Не наша задача, не наша цель, и не наш масштаб сказал Пашинян в разговоре с журналистами

Премьер подчеркнул, что конфликт Армении с Россией невозможен из-за разницы масштабов стран. Также Пашинян напомнил, что Москва и Ереван являются полноправными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

11 мая Пашинян заявил, что сейчас в отношениях с РФ происходит трансформация, которую он расценивает положительно. Он отметил, что у Еревана нет намерений навредить Москве.