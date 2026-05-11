Москва11 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас в отношениях с РФ происходит трансформация, которую он расценивает положительно.

Такое заявление он сделал в беседе с журналистами в ходе предвыборной кампании его политической силы. Слова Пашиняна приводит ТАСС.

Мы продолжим углублять и развивать наши отношения с Российской Федерацией в том понимании, что происходит неизбежная трансформация этих отношений. … Происходит процесс трансформации отношений, и я их оцениваю положительно сказал Пашинян

Премьер заверил, что трансформация отношений с РФ – это не вопрос политического вкуса, а объективный процесс. Он уточнил, что у Еревана нет намерений навредить Москве, и республика в своих действиях руководствуется исключительно государственными интересами страны.

Ранее Пашинян заявил, что если страна решит выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то это будет спланированным шагом, а не произойдет внезапно. Он подчеркнул, что все планы и политика властей Армении "прозрачны".