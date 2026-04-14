Спикер парламента Армении: Ереван не хочет представлять угрозу для Москвы

Москва14 апр Вести.Армения не будет конфликтовать с Россией ни по одному вопросу. Об этом заявил журналистам спикер армянского Национального собрания Ален Симонян в ходе брифинга.

Мы не представляем никакой угрозы для России, мы не собираемся стать угрозой, а если и есть какие-то проблемы, то они существуют между всеми странами, в какой-то момент они обостряются, в другой - угасают рассказал парламентарий

Симонян отметил, что все вопросы между Ереваном и Москвой будут обсуждены и решены в дальнейшем.

В начале апреля в Москву приезжал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По мнению некоторых политологов, прием в Кремле оказался холодным, несмотря на попытки армянской стороны представить итоги встречи в позитивном свете. Кремль, по мнению экспертов, прямо предупредил руководство Армении о последствиях попыток радикальной смены внешнеполитического вектора.