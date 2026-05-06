Москва6 мая Вести.Армения проводит свою политику и обеспечивает свою безопасность, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику цитирует Симоняна "Интерфакс"

Он также не стал извиняться за свои недавние высказывания о Белоруссии

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейский союз стремится испортить отношения Москвы и Еревана. По его мнению, именно для этого Европе необходимо партнерство с Арменией.