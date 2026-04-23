Костанян: Армения не намерена быть плацдармом для антироссийских настроений МИД Армении: Ереван не собирается становиться антироссийским плацдармом

Москва23 апр Вести.Ереван не собирается становиться плацдармом для антироссийских настроений, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

С таким утверждением он выступил в интервью Общественному телевидению Армении. На вопрос, будет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в республике 4 мая интерпретирован как антироссийский, замминистра ответил, что страна развивает сотрудничество по разным направлениям.

Мы не планируем становиться антироссийским плацдармом. Этого нет в нашей повестке заявил дипломат

Костанян отметил, что Ереван работал над организацией ЕПС два-три года. Он также назвал предоставление Армении возможности принять саммит отражением динамики развития отношений республики с Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван подаст заявку на вступление в ЕС в качестве члена после проведения необходимых реформ.

Как отмечал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, в случае присоединения Армении к европейскому блоку ВВП страны снизится на 23%.