Пашинян: Армения продолжит делать все необходимое для вступления в Евросоюз

Москва20 апр Вести.Армения подаст заявку на вступление в Евросоюз в качестве члена, как только проведет все необходимые реформы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Вопроса о европейском векторе развития политик коснулся во время презентации предвыборной программы партии "Гражданский договор", которую он возглавляет. Пашинян рассказал о шагах руководства республике, которые за последние годы были приняты для вступления в ЕС. Страна стремится соответствовать всем критериям членства в Евросоюзе, отметил он.

Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее пояснил Пашинян

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что в Ереване осознают, что невозможно одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и членом Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность понимания руководством Армении вышеназванного положения. Он назвал суверенной позицией желание Еревана взвесить все за и против в случае возможного выхода из ЕАЭС.